Bad Salzuflen verzaubert mit Kunst im Schaufenster

Der Bad Salzufler Service-Tag ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders. Am Samstag, 3. September ist es wieder soweit. Unter dem Motto „Bad Salzuflen verzaubert“ steht er bereits mit seiner achten Auflage vor der Tür und begeistert mit einem besonderen Einkaufserlebnis: Kunst im Schaufenster! Die außergewöhnliche Einkaufsatmosphäre wird in diesem Jahr durch zahlreiche Künstler im wahrsten Sinne untermalt. Über 15 regionale Künstler – darunter Maler, Fotografen und Bildhauer – stellen vom 29. August bis zum 3. September in der Innenstadt Bad Salzuflens ihre Werke aus, sodass diese zu einer großen Galerie wird. Sie sind am Service-Tag, der wieder von 10 bis 16 Uhr stattfindet, selbst vor Ort, um Informationen zu ihren Werken zu geben. Zusätzlich warten in der Innenstadt Live-Musik, Aktionen für Groß und Klein und ein besonderes Shopping-Erlebnis auf die Besucher.



Das DRK-Spielmobil „Fidibus“ lässt an diesem Tag die kleinen Gäste der Stadt am Schliepsteiner Tor zu Künstlern werden. Als besonderes Highlight wird Deutschlands jüngste professionelle Straßenmalerin Melina Berg während des Tages ein 2x2 Meter großes Straßenbild anfertigen. Musikalisch wird der Aktionstag von der Jazz-Band „Mylène Kroon & Maesters“ begleitet, welche durch die Einkaufsstraßen der Stadt zieht. Seien Sie dabei, besuchen Sie die große Innenstadtgalerie Bad Salzuflens und lassen Sie sich dabei inspirieren. Auch wenn Bad Salzuflen das gesamte Jahr über ein Zauber innewohnt – an diesem Tag wird es besonders magisch!