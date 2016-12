Am 19. August, ist es wieder soweit: Der Kurpark wird mit seinen großzügigen Rasenflächen zur Kulisse eines Festes voller Licht und Musik zum Genießen und Staunen.



Unzählige Kerzen brennen in Lichterbechern, Lampions, Zuglaternen und Ballonlaternen. Dazu kommen Fackeln und Flammschalen. Farbiges Licht taucht die Baumkulisse im Park und das Wasserspiel vor der Konzerthalle in Farbe. Mit romantischer Musik begleitet das Orchester Bad Salzuflen die Besucher beim Spazieren gehen, Genießen und Staunen.



Im Laufe des Abends werden Unzählige Kerzen den kleinen See im Kurpark in ein Lichtermeer verwandeln. Jeder Besucher kann mit dem Kauf einer Schwimmkerze für 1,50 Euro die Aktion Lichtblicke e.V. unterstützen.

Der Abend beginnt um 19:00 Uhr und wird gegen 22:00 Uhr mit einem Barockfeuerwerk ausklingen.

Der Eintritt kostet 5,00 Euro, Inhaber einer Gäste- oder Lippische Einwohnerkarte zahlen vier Euro, Kinder haben freien Zutritt.

Gute Wetteraussichten: Die Nacht der 10.000 Kerzen findet statt.