Qualitätssiegel für die Tourist Information

Das große weiße i auf rotem Grund zeigt, wo es langgeht - für alle, die in einer Tourist Information Auskünfte und Hilfe bei ihrem Besuch in der Stadt brauchen. Um es verwenden zu können, muss das Zertifikat regelmäßig alle zwei Jahre überprüft werden. Die Kompetenz- und Aufgabenfelder moderner Tourist Informationen gehen weit über Service-Anfragen hinaus, und mit dem Qualitätssiegel ist beste Service- und Informationsqualität gewährleistet. Bad Salzuflen hat jetzt diese Qualität erneut bestätigt bekommen. Das Staatsbad hat einen Katalog an Leistungen nachgewiesen, und ein Besuch vom Deutschen Tourismus Verband (DTV) bestätigte: Die i-Marke in Bad Salzuflen erfüllt alle Anforderungen.