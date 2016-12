Sparkassen-Tourismuspreis Westfalen-Lippe geht an Bad Salzuflen

Am 12. Dezember wurde das Staatsbad Salzuflen zusammen mit einer weiteren Allergikerfreundlichen Kommune, dem Schmallenberger Sauerland, mit dem 2. Platz des Sparkassen-Tourismuspreises in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet.



„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, sagte Stefan Krieger, Kurdirektor Bad Salzuflen. „Dass wir nach dem IHK-Tourismuspreis Teutoburger Wald auch den Sparkassen-Tourismuspreis Westfalen-Lippe für unser Engagement als Allergikerfreundliche Kommune gewonnen haben, zeigt uns, dass wir mit unseren Projekten und der Ausrichtung des Staatsbades in den Bereichen Gesundheits-, Freizeit- und Tagungstourismus auf dem richtigen Weg sind. Besonders möchte ich mich auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Staatsbad GmbH bedanken, die tagtäglich daran arbeiten, Bad Salzuflen als allergikerfreundlichen Tourismusstandort weiterzuentwickeln“, so Krieger.



Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Nordrhein-Westfalen. Er sichert annähernd 573.000 Erwerbstätigen ihr Einkommen und steuert rund 25 Milliarden Euro zur Wirtschaftsleistung bei. Auch für das Staatsbad sind Gastgewerbe, Handel und Logistik wichtige Wirtschaftsfaktoren, in denen zirka 27 Prozent der Einwohner beschäftigt sind. Mit rund 700.000 Übernachtungen und über 2 Millionen Tagesgästen hat der Tourismus keinen unerheblichen Anteil an den Umsätzen.



Auf die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste einzugehen ist der Erfolgsfaktor. Aus diesem Grund hat sich Bad Salzuflen vor rund einem Jahr als Allergikerfreundliche Kommune zertifizieren lassen und immer mehr Betriebe aus dem Gastgewerbe und dem Einzelhandel machen mit.



Über die Staatsbad Salzuflen GmbH

Die Staatsbad Salzuflen GmbH ist für die Vermarktung des Thermalheilbades als Gesundheits-, Urlaubs- und Tagungsort zuständig. Sie betreibt neben dem Gradierwerk – eines der Wahrzeichen Bad Salzuflens – auch den zentral gelegenen Kurpark samt angeschlossener Immobilien. Das Vitalzentrum mit seinem breiten Angebot an therapeutischen sowie Wellness- und Sportangeboten ist ebenfalls Teil der Staatsbad Salzuflen GmbH. Mehr Information unter staatsbad-salzuflen.de.



Über die Allergikerfreundliche Kommune

Die Allergikerfreundliche Kommune ist ein Ort, der nach medizinischen Kriterien als allergikerfreundlich zertifiziert ist. Er bietet Allergikern und Mitreisenden Unterkünfte, Restaurants, Bäckereien, Cafés und Lebensmittelgeschäfte, die den Standard der Allergikerfreundlichkeit erfüllen. Dieser Standard ist in den medizinisch gesicherten Kriterien festgelegt. Alle teilnehmenden Betriebe werden mindestens alle zwei Jahre vom Deutschen Heilbäderverband e.V. (DHV) überprüft und geschult. Hierfür kooperiert der DHV seit 2014 mit der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF), die das Siegel für Allergikerfreundlichkeit vergibt. In Deutschland sind bisher sieben Kommunen mit dem Zertifikat ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter allergikerfreundlich.de.





Über den Sparkassen-Tourismuspreis

Die teilnehmenden Sparkassen in Westfalen-Lippe verleihen 2016 zum zweiten Mal den Sparkassen-Tourismuspreis Westfalen-Lippe. Schirmherr ist, wie schon 2014, Garrelt Duin, Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen. Zur Teilnahme aufgerufen waren alle Tourismustreibenden in Westfalen-Lippe: Hoteliers, Gastronomen, Verantwortliche in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft, Kulturschaffende oder Verantwortliche in Institutionen der Tourismusförderung sowie Tourismusbeauftragte in Kommunen und Verwaltung.



Der Sparkassen-Tourismuspreis Westfalen-Lippe wird in zwei Kategorien verliehen: In der Kategorie „Innovation“ werden besonders zukunftsweisende Projekte, deren innovativer Charakter als Modell für andere Projekte dienen kann, ausgezeichnet. In der Kategorie „Regionale Identität“ werden Projekte ausgezeichnet, die modellhaft für die Verbundenheit

mit der Region stehen oder regionale Besonderheiten herausstellen und erlebbar machen. Mehr Informationen unter s-tourismusbarometer-wl.eu.





Bildunterschrift

Verleihung des Sparkassen-Tourismuspreises Westfalen-Lippe am 12. Dezember 2016 in Schwerte

linke Bildseite (Bad Salzuflen)

v.l.n.r.



Thomas Kubendorff, Beiratsvorsitzender Sparkassen-Tourismusbarometer Westfalen-Lippe



Sabine Mirbach, Stadtführerin Bad Salzuflen

Astrid Wiethoff, Leiterin Marketing und Vertrieb Staatsbad Salzuflen GmbH

Stefan Krieger, Kurdirektor Staatsbad Salzuflen GmbH

Roland Thomas, Bürgermeister Stadt Bad Salzuflen

Bernd Brummermann, Mitglied des Vorstands Sparkasse Lemgo



rechte Bildseite (Schmallenberger Sauerland / Eslohe)

v.l.n.r.



Bernhard Halbe, Bürgermeister Stadt Schmallenberg

Astrid Völlmecke, GesundheitsServiceZentrale Schmallenberger Sauerland

Hubertus Schmidt, Geschäftsführer Kur-und Freizeit GmbH Schmallenberger Sauerland

Peter Vogt, Vorsitzender des Vorstands Stadtsparkasse Schmallenberg