Rund 5.000 Personen besuchten am Montagabend das Benefiz-Konzert des Singer-Songwriters Tim Bendzko im Kurpark Bad Salzuflen. 13.600 Euro spendeten die Besucher für die Aktion Lichtblicke, die Kindern, Jugendlichen und deren Familien zugutekommen, die finanziell oder seelisch in Not geraten sind.

