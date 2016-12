Der Bad Salzufler Kurpark gehört zu den schönsten Parkanlagen in Deutschland. Mit seinen weiten Rasenflächen, den wunderbaren Solitärgehölzen und farbenfrohen Beeten wird er an einem Wochenende im Sommer zur romantischen Kulisse eines besonderen Gartenevents. Bei Garten & Ambiente ist im Kurpark Bad Salzuflen alles zu finden, was schön und edel ist.

Austeller aus den Bereichen Gartengestaltung und Pflege, Gartenaccessoires und Möbel, Pflanzen, spezielle Stauden, edle Rosen, Modem und Schmuck präsentieren ihre Waren unter freiem Himmel.