Unzählige Kerzen und Lampions tauchen den Kurpark Bad Salzuflen mit seinen Bäumen und Beeten, dem See, der Salze und dem Wasserspiel vor der Konzerthalle in ein zauberhaft-buntes Lichtermeer.



Bei romantischer Musik des Bad Salzuflen Orchesters lässt sich die schöne Anlage des Kurparks in ganz neuem Licht erleben und genießen. Auch für Getränke und essbare Kleinigkeiten ist gesorgt. Die Kurparkbeleuchtung „Nacht der 10.000 Kerzen“ findet einmal im Jahr statt.