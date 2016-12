Picknick im Park

Das Stadtmarketing lädt in Kooperation mit dem Bürgerverein Schötmar alle Bürgerinnen und Bürger zum lockeren, geselligen Beisammensein ein. Ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Bad Salzuflen Quiz, Boule-Turnier sowie einer breiten Auswahl an Speisen und Getränken lässt keine Wünsche offen und zeigt die bunte Vielfalt unserer Stadt. Jeder darf selbstverständlich mit eigener Decke und mitgebrachten Leckereien vorbeischauen oder in fröhlicher Runde an den bereitstehenden Bierzeltgarnituren Platz nehmen.