Den Jahreswechsel in Bad Salzuflen zu feiern, ist mittlerweile schon Tradition. Seit Jahren lockt die Silvester Open-Air-Party tausende von Feierlustigen in den Kurpark, wo Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit vielen Gästen am Silvesterabend ins neue Jahr starten.



Ein DJ wird in der Konzertmuschel die besten Partyklassiker, legendäre Rocksongs und natürlich die Chartstürmer des Jahres „auf den Plattenteller werfen“. Stimmungsvoll wird er dabei von Lichteffekten in Szene gesetzt. In außergewöhnlicher Atmosphäre kann so in das neue Jahr getanzt werden! Der absolute Höhepunkt der Silvesterfeier ist wieder das „Feuerwerk der Sinne“, das pünktlich um Mitternacht gezündet wird. Mit zur Neujahrsstimmung passender Musik untermalt, eröffnet es mit spektakulären Farb- und Pyroeffekten das Jahr 2017. Bis 1:30 Uhr kann auf dem Veranstaltungsgelände in das neue Jahr hineingefeiert werden.