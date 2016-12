Stadtrundgang Station 1

Der Salzhof ist gewissermaßen die Keimzelle Salzuflens. Hier beginnt Mitte des 11. Jahrhunderts mit einem Salzwerk (Saline) die verbürgte, schriftlich überlieferte Geschichte der Stadt. Erstmals erwähnt werden Ort und Saline in einer zwischen 1036 und 1051 ausgestellten Urkunde, in der von der Schenkung einer Salzstätte in Uflen (locum salis in Uflon) durch den Paderborner Bischof Rotho an das dortige Kloster Abdinghof die Rede ist.