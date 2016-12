Stadtrundgang Station 12

Die jüngeren Bauten am Ende der Bleichstraße rechts stehen auf ehemaligen PKW-Parkflächen. Zuvor befand sich in diesem Bereich der von der Salze gespeiste Mühlenteich. Zum Namen der Straße: Bleichen an Flüssen und Teichen hat es früher aller Orten gegeben, aber nicht überall hatten sie, wie in Salzuflen weniger mit der „großen Wäsche“ als mit der Leineweberei zu tun. Lang ist’s her, beides, auch hier in Bad Salzuflen.