Flussabwärts, in Richtung Steege, wird die Salze an ihrem rechten Ufer von der Millau-Promenade gesäumt. Der Name weist auf die südfranzösische Stadt Millau hin, die seit 1975 Partnerstadt Bad Salzuflens ist. Links von der Salzebrücke blicken wir auf das im Kern aus dem 16. Jahrhundert stammende, durch Umbaumaßnahmen allerdings stark veränderte Gebäude der ehemaligen Stadtmühle, die ihren Betrieb bereits 1925 eingestellt hat. Untere Mühlenstraße lautet der Straßenname dieser Seite des Salzeufers.