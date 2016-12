Stadtrundgang Station 2

Die Häuser Lange Straße 3 und 5 wurden als Ackerbürgerhäuser in den Jahren 1590 (Nr. 3) und 1650 errichtet. Rund 2000 Einwohner zählte Salzuflen 1590, 60 Jahre später (1650) waren es nur noch rund 900. Die Ursache: Kriegslasten, Plünderungen der Soldateska und die Pest (1636), die allein 450 Todesopfer forderte und viele Bürger vertrieb. Einem von denen, die blieben, begegnet man „nebenan“ im Haus Lange Straße 7 – einem der schönsten Fachwerkhäuser der Stadt, dessen Erbauer, IOHAN LOOFHER ET ANNA RESEN, hatten sich auf dem (leider längst ausgebauten) Torbalken verewigt.

Johann Loofher war von 1615 bis zu seinem Tode 1657 Seelsorger der seit 1531 selbstständigen (bis 1605 lutherischen, dann reformierten) Kirchengemeinde Salzuflen. Während der Pest 1636 organisierten er und der Bürgermeister Johann Veger (diesem ist eine Gedenkeiche im Stadtwald gewidmet) eine hilfreiche Brüdergilde, die noch zwei Jahrhunderte fortbestanden hat.

Das Baujahr des Hauses steckt in einem lateinischen 2-Zeiler (Chronodistichon) auf dem Schwellbalken des zweiten Obergeschosses: Herausragende Buchstaben, die zugleich römische Ziffern sind: I = 1, V = 5, L = 50, C = 100, D = 500. Zusammengezählt ergeben sie die Jahreszahl 1621. Übersetzung des Chronodistichons: „Es sei unserem Haus, (so) wünsche ich, beständige Eintracht beschieden, und unser Herdfeuer möge in unablässliger Glut leuchten. Der Herr wird für uns sorgen“.