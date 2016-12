Freizeit & Sport von A bis Z

Kanufahrten

Die landschaftlich reizvolle Umgebung Bad Salzuflens mit den zwei Wasserläufen Bega und Werre eignet sich hervorragend für Ausflüge mit dem Kanu. Der Veranstalter Rio Negro Kanutouristik ist Profi für umweltbewusste Kanutouren. Das Programm umfasst sowohl individuelle, geführte und spezielle Gruppenarrangements. www.rionegro.de

Kreatives Gestalten

Gipsabdrücke und Glasdekorationen

...fertigen sowie Stoffhüllen für Körnerkissen bemalen oder bedrucken. Termine siehe Veranstaltungskalender.

Treffpunkt: Hobbyraum im Kurgastzentrum (UG), Parkstraße 20



Impressionen in Aquarell

...Bleistift und Kreide: Termine siehe Veranstaltungskalender.

Treffpunkt: Hobbyraum im Kurgastzentrum (UG), Parkstraße 20

Kletterpark

Lust auf Klettern? Der Teuto Kletterpark in Detmold (ca. 30 km von Bad Salzuflen entfernt) bietet einen abwechslungsreichen Kletterparcour in einer Höhe von 1 bis 12 Metern. Hier erleben Sie Abenteuer, Nervenkitzel und Herausforderung. Der Kletterpark befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hermannsdenkmals.

Teuto Kletterpark am Hermannsdenkmal, Grotenburg 50, 32760 Detmold, www.interakteam.de

Kneippbecken

Am kleinen See im Kurpark befindet sich die Kneipp-Anlage mit Arm- und Tretbecken sowie Barfuß-Pfad. Betreten der Rasenfläche ist hier ausdrücklich erwünscht. Unter fachkundiger Anleitung wird hier in der Saison Wassertreten nach Kneipp mit anschließender Gymnastik durchgeführt. Termine siehe Veranstaltungskalender.

Treffpunkt: Kurpark-Eingang am See

Konzerte mit dem Bad Salzuflen Orchester

Besuchen Sie die Konzerte mit dem "Bad Salzuflen Orchester". Das aktuelle Programm finden Sie im monatlichen Veranstaltungsmagazin "Bad Salzuflen im ... ", welches Sie kostenlos in der Tourist Information erhalten.

Spielzeiten: Dienstag bis Sonntag um 10.00 Uhr und um 15.00 Uhr, Samstag um 15.00 Uhr, Montag ist konzertfrei (aufgrund von Feiertagen oder Veranstaltungen kann es zu Abweichungen der Spielzeiten kommen). Weitere Informationen im Veranstaltungskalender.

Kutschfahrten

Entdecken Sie Bad Salzuflen auf besondere Weise. Kutschrundfahrten werden täglich ab dem ErlebnisGradierwerk angeboten (bei guter Witterung). Eine Fahrt dauert ca. 50 Minuten, auf Wunsch auch länger. Individuelle Kutschfahrten können ebenso vereinbart werden. Kontakt: Hermann Haumering, Tel. +49 5222 600929 oder mobil +49 177 7535169