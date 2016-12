Gruppenangebote

Herzlich willkommen in Bad Salzuflen am Rande des Teutoburger Waldes. Idyllisch im hügeligen lippischen Bergland gelegen, bietet das ehemalige Salzsiederstädtchen ideale Voraussetzungen für einen abwechslungsreichen Aufenthalt. In herrlicher Natur und Landschaft findet sich hier immer ein Platz, um die Seele baumeln zu lassen.

Ob zu besonderen Veranstaltungen, unseren ganzjährigen Gruppenangeboten, bei der Planung von Stadtführungen oder maßgeschneiderten Tagesfahrten, wir unterstützen Sie zuverlässig und kompetent bei der Organisation Ihrer Gruppenreise nach Bad Salzuflen. Rufen Sie uns kostenlos an unter (0800) 300 500 700 oder nutzen Sie das Anfrageformular.



Wir freuen uns auf Sie,

Ihre Tourist Information Bad Salzuflen