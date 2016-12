Wellness-Radeln

Von Teuto bis Weser

…sportlich über Berg und Tal



Die Strecke "Von Teuto bis Weser" führt Sie über Teilstücke verschiedener Radrouten und -fernwege. Start und Ziel ist Bad Salzuflen. Atmen Sie zunächst gesunde Meeresluft an den mächtigen Gradierwerken und tanken Sie Energie für die folgenden Tage. Auf ebener Strecke geht es durch die sehenswerte historische Altstadt von Lemgo. Sportlich geht es dann durch idyllische Landstriche des Lipperlandes. Auf der zweiten Etappe können Sie sich zunächst über kaum befahrene Landwege durch Feld und Wiesen und kleine Ortschaften rollen lassen, bis Sie die an der Weser liegende, hübsche Fachwerkstadt Rinteln erreichen. Ihr Ziel des Tages ist Bad Senkelteich bei Vlotho, wo Sie im Moorland® Senkelteich nächtigen können. Doch zuvor müssen Sie einen weiteren Hügel bezwingen, von dem Sie wieder mit einer wunderschönen Aussicht auf das Wesertal genießen können. Die letzte Tagestour führt Sie auf ebenen Wegen zunächst an der Weser entlang in die Kurstadt Bad Oeynhausen, von dort aus stets mit dem Fluss Werre an der Seite über Herford mit seinem imposanten Kunstmuseum MARTa und weiter nach Bad Salzuflen.