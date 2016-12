VitalWanderWelt Bad Salzuflen

Wanderweg Salzetal

Die Salzetal-Route führt Sie um den Kurparksee in den Landschaftsgarten. Wunderschöne Naturimpressionen erwarten Sie entlang der Salze. Die Strecke ist steigungsarm und verläuft auf gut ausgebauten Wanderwegen. Am Wegesrand erhalten Sie nützliche Hinweise und Übungstipps zum Atmen und Entspannen. Kraft und Koordinationsfähigkeit lassen sich an verschiedenen Fitnessgeräten trainieren.

Information zur Strecke Start Kurparksee, Bad Salzuflen Länge 5,0 Kilometer Zeit 1,5 bis 2 Stunden

PDF-Streckeninfo und GPS-Track