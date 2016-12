Genießen und Einkaufen in allergikerfreundlichen Betrieben

Nicht nur Unterkünfte haben sich Bad Salzuflen auf die Beherbergung von Allergikern und ihren Mitreisenden eingestellt, auch die Gastronomie und der Einzelhandel halten vielfältige, geprüfte Angebote bereit. Die Betriebe sind an der rechtsstehende Logokombination zu erkennen.

Restaurants und Cafés halten ein ausreichendes Alternativangebot an Speisen oder Speisekomponenten bereit, die bestimmte Allergene nicht enthalten. Außerdem können Mahlzeiten vorbestellt werden.

Frisöre setzen geprüft allergenarme Produkte ein und beraten Kunden in der Anwendung und Wirkung ihrer Produkte.

In den allergikerfreundlichen Bäckereien Bad Salzuflens erhalten Kunden auf Nachfrage Produkte, die bestimmte Allergene nicht enthalten. Diese Produkte können auch vor Anreise bestellt werden.

Das Angebot in Lebensmittelmärkten ist in vielfältiger Weise auf die Bedürfnisse von Allergikern ausgelegt, ausreichende Alternativen an Nahrungsmitteln sind verfügbar oder werden auf Nachfrage gern besorgt.