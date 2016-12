Gesund mit Sole und Kneipp

Traditionelle Heilmittel in modernem Gewand: Das können Gäste in Bad Salzuflen erleben. Klassische Sole-Anwendungen, angepasst an moderne wissenschaftliche Erkenntnisse, fördern Gesundheit und Wohlbefinden. Bad Salzuflen zählt zu den beliebtesten Kurbädern Deutschlands. Dafür gibt es vielerlei Gründe – zum Beispiel die malerische Lage unserer Stadt am Rande des Teutoburger Waldes. Die wirklich entscheidende Rolle, davon sind wir vom Staatsbad Salzuflen und dem Staatsbad Vitalzentrum überzeugt, spielen jedoch unsere exzellenten Wellness-, Kur- und Gesundheitsangebote. Denn sie machen sich die heilsame Wirkung der Sole zu Nutzen.