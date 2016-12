Endlich wieder frei atmen

Unser Arrangement lässt Sie wieder aufatmen. Ob am Gradierwerk , in der Sole-Nebelkammer oder in der Salzgrotte, die Bad Salzufler Sole verhilft Ihnen zu innerer Ruhe und versorgt den Körper mit neuer Energie.

Leistungen:

7 x Übernachtung mit Frühstück im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche oder Bad/WC oder in einer Ferienwohnung ohne Verpflegung

4 x Sole-Inhalation

2 x Wassergymnastik in Thermalsole

3 x Atemgymnastik am Gradierwerk (Gruppe) von April bis Oktober bzw. 1 x Atemgymnastik im Vitalzentrum (Gruppe) von November bis März

(Gruppe) von April bis Oktober bzw. 1 x Atemgymnastik im Vitalzentrum (Gruppe) von November bis März 1 x Besuch der SalzGrotte

Gästekarte

Anreise: Ganzjährig, Sonntag, außer an Feiertagen

ab 457 € pro Person

Leistungspaket ohne Unterkunft: 143 € pro Person

