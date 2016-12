Unsere Sole

Bad Salzuflen verfügt über einen außergewöhnlichen Reichtum an Thermal-, Sole und Mineralvorkommen und verbindet die natürliche Heilkraft der Salzufler Quellen mit langjähriger medizinischer Erfahrung und Kompetenz.



Kaum ein Heilmittel ist so lange erprobt wie das Bad in der Thermalsole. Die ersten Berichte über die wohltuende Wirkung warmer Quellen stammen aus der griechischen Antike. Heute verfügen die Bademediziner über eine ganze Palette zuverlässiger Anwendungen mit der Sole.



Bad Salzuflen besitzt als Heilbad neun Quellen mit unterschiedlicher Zusammensetzung und Temperatur. Die Sole wird für Bäder, zur Inhalation und für die Trinkkur aufbereitet und sogar zur Beinflussung des Klimas genutzt.