Kurbeitrag

Bei Entrichtung Ihres Kurbeitrages erhalten Sie am Anreisetag von Ihrem Gastgeber Ihre persönliche Gästekarte, mit der Sie vielfältige Serviceleistungen und Vergünstigungen in Anspruch nehmen können. Ihr Gastgeber ist dazu verpflichtet, Ihnen die Gästekarte auszuhändigen.

Im Stile englischer Parks angelegt, ist unser Kurpark der ideale Ort für Ruhe und Erholung mit farbenprächtigen Blumeninseln inmitten herrlich grüner Natur. Hinter dem Kurpark lädt der Landschaftsgarten mit Kurparksee und Ruderbooten, Wildgehege, Vogelvoliere sowie Kneipp-Erlebnisparcours zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Darüber hinaus erhalten Sie gegen Vorlage Ihrer Gästekarte auch freien Eintritt für einen Tagesbesuch der Kurparks Bad Lippspringe und Bad Pyrmont.

Freiluftinhalation der besonderen Art bei Luft und Wasser wie an der See. Genießen Sie die frische Meeresbrise an unseren Gradierwerken. Über 600.000 Liter Sole fließen täglich über die mächtigen Schwarzdornwände (Apr. bis Okt.; eingeschränkter Betrieb in den Wintermonaten bei Niedrigtemperaturen).

Erkunden Sie Europas modernstes Gradierwerk : Innen und oben begehbar, mit Sole-Nebelkammer und sanfter Musik zur Entspannung. Auf der Aussichtsplattform haben Sie einen herrlichen Blick über den Kurpark und die Bäderarchitektur Bad Salzuflens. Ein ganz besonderes Erlebnis! (Apr. bis Okt. täglich von 10-18 Uhr geöffnet).

Konzerte mit dem Bad Salzuflen Orchester

Lassen Sie sich in die Welt der Musik entführen. An folgenden Tagen spielt unser Bad Salzuflen Orchester nur für Sie: Dienstag – Sonntag 10 und 15 Uhr.

Bad Salzufler Sole-Trinkkur

Erleben Sie die Kraft unseres gesunden Wassers: Wenn vom Arzt nicht anders verordnet, können Sie schluckweise ein Glas pro Tag trinken. Trinkbrunnenausschank April - Oktober in der Wandelhalle, November - März im Foyer der Konzerthalle.

Stadtbus

Mit Ihrer Gästekarte haben Sie freie Fahrt auf den Linien von Bus und Bahn im Stadtgebiet Bad Salzuflen.

Leseräume

In unseren Leseräumen im Kurhaus finden Sie eine Vielzahl von Tageszeitungen. Die Leseräume sind täglich von 10-18 Uhr geöffnet. Der Eingang befindet sich im Kurpark.

Entdecken Sie die spannende Geschichte Ihres Urlaubsortes und begleiten Sie unsere Gästeführer durch die historische Altstadt (jeden Samstag um 14.30 Uhr, Dauer ca. 1,5 Stunden). Weitere Entdeckungstouren: Fackelführungen, „Salzufler Spezialitäten“, Kurparkführungen, „Querbeet“ (Termine und Informationen: Veranstaltungskalender).

Freizeitprogramm

Nach Lust und Laune können Sie je nach Saison an verschiedenen Freizeitangeboten des Staatsbades teilnehmen: Aktiv im Park (Atemgymnastik, Atemwanderung, Qi Gong, Wassertreten nach Kneipp u.a.), geführte Wanderungen und Radwanderungen in die herrliche Umgebung, Kreativprogramm. (Termine und Informationen: Veranstaltungskalender).

Veranstaltungen (Eintritt ermäßigt)

Sie sind kulturell interessiert und möchten sich ein Theaterstück ansehen oder ein Konzert besuchen? Lieber eine Kleinkunstaufführung? Gerne! Für viele Veranstaltungen erhalten Sie ermäßigten Eintritt. Die Veranstaltungsvorschau und den Veranstaltungskalender „Bad Salzuflen im...“ bekommen Sie kostenlos im Kurgastzentrum oder im Veranstaltungskalender.

Vortragsreihen

Rund um Gesundheit und Wohlbefinden haben wir zahlreiche Vorträge für Sie vorbereitet (Apr. bis Okt.):

Tipps zur gesunden Ernährung – montags 15.30 Uhr

Arztvortrag – mittwochs 16.00 Uhr

Harmonie für Körper, Geist und Seele (Naturheilkunde) – donnerstags 19.30 Uhr

Treffpunkt und Themen entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungskalender.

E-Bike-Verleih (Verleih ermäßigt)

Entdecken Sie bequem und unbeschwert den Teutoburger Wald per Fahrrad. Mit unseren E-Bikes können Sie auch größere Steigungen leicht bewältigen: Infos zum Fahrradverleih.

Seien Sie auch im Urlaub mobil online. Unsere HotSpots: Kurgastzentrum (Foyer), Vitalzentrum (EG und Sitzecke 1. OG), Leseraum, Kurhaus, im Kurpark zwischen Haupteingang / Konzerthallenvorplatz und Leopoldsprudel sowie Wohnmobilpark Flachsheide. Zugangsdaten erhalten Sie bei der Tourist Information im Kurgastzentrum.

VitalSol Therme (Eintritt ermäßigt)

Wohlfühlen leicht gemacht. Die VitaSol Therme bietet vielseitige Möglichkeiten für Wellness und Entspannung. Gegen Vorlage Ihrer Gästekarte erhalten Sie ermäßigten Eintritt in die Thermenlandschaft und/oder in den SaunaPark.