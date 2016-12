Mit einem Steinbeil und einem Feuerstein fing alles an, wenn man den Archäologen glauben will. Grastrup war demzufolge schon zur Jungsteinzeit besiedelt. Ob es allerdings schon so freundlich war wie heute, ist nicht überliefert. Heute lebt es sich jedenfalls hervorragend im Dreiländereck von Bad Salzuflen, Lemgo und Lage.