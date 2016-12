Turnen, Boulen, Menschen treffen: In Wülfer-Bexten kümmern sich die Bürger höchstpersönlich darum, dass etwas in ihrem Ortsteil geht. Und zwar nicht zu knapp. Das Angebot des Bürgervereins ist umfangreich und vielfältig – für alle Generationen und für jedes Alter ist am Ortsmittelpunkt – die alte Schule von Wülfer-Bexten – etwas dabei.