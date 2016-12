Staatsbad Gastgeber-Newsletter Dezember 2016 Hallo Newsletterabonnent Wir wünschen Ihnen zur stillen Weihnachtsfreude ein herzhaftes Lachen und ein frohes und erfolgreiches Jahr 2017.

Ihr Team Marketing der Staatsbad Salzuflen GmbH Unsere Themen Aktionstag am 14. Januar im Vitalzentrum

Bad Salzuflen auf dem Siegertreppchen

Kurpark-Flyer mit neuen Infos

Katalogwerbung gestartet

Meldescheine: Neue Auflaufstelle

Öffnungszeiten zwischen den Feiertagen Aktionstag am 14. Januar im Vitalzentrum Am Samstag, 14. Januar öffnet das Vitalzentrum seine Türen von 10 - 17 Uhr zum Aktionstag. Die Kolleginnen und Kollegen haben ein umfangreiches Programm zum Informieren, Mitmachen und Erleben auf die Beine gestellt Sie sind herzlich eingeladen - wir freuen sich auf zahlreiche Besucher. Das Aktionstag-Programm ist an diese Mail angehängt. Gedruckte Broschüren für Ihre Gäste erhalten Sie bei der Tourist Information oder im Vitalzentrum. Bad Salzuflen auf dem Siegertreppchen Bad Salzuflen konnte sich gemeinsam mit dem Schmallenberger Land mit dem Wettbewerbsbeitrag "Allergikerfreundliche Kommune" bei der Verleihung des Sparkassen Tourismuspreises Westfalen-Lippe einen Platz auf dem Siegertreppchen sichern. Unter über 100 eingereichten Projekten wurden wir mit dem 2. Platz ausgezeichnet. Das ist in diesem Jahr nach dem Gewinn des IHK Tourismuspreises bereits die zweite Auszeichnung für das Projekt Allergikerfreundliche Kommune.



Kurpark-Flyer mit neuen Infos Die Gästeinformation "Kurpark im Wandel" mit Beschreibung der Baumaßnahme und Planzeichnung ist neu aufgelegt worden. Zusätzlich zu den bekannten Inhalten verweisen wir im Flyer nun auch auf den Pendelbus, der ab April 2017 unsere Gäste und die Inhaber der Lippischen Einwohnerkarte vom Startpunkt Kurparkeingang zum Kurpark 2017 im Hortus Vitalis befördert. Der Flyer wird den Prospektanfragen beigelegt und ist in der Tourist Information erhältlich. Katalogwerbung gestartet Nach Fertigstellung aller Printbroschüren ist die gemeinsam vom Bad Salzufler Kur- und Touristik e. V. und dem Staatsbad initiierte Katalogwerbung Anfang Dezember gestartet. Im Januar erscheinen wir in folgenden Medien: Apothekenumschau | 02.01.2017

Prisma West | 03.01.2017

Hannoversche Allgemeine | 07.01.2017

Prisma West | 10.01.2017

Funke Medien | 14.01.2017

mrw Reisemagazin | 14.01.2017

Reisekombi Westfalen | 14.01.2017

Prisma West | 17.01.2017

Funke Medien (Ruhrnachrichten etc.) | 27.01.2017

Hessisch-Niedersächsische Allg. | 28.01.2017

Westdeutsche Ztg. | 28.01.2017

Prisma West | 31.01.2017 Meldescheine: Neue Anlaufstelle Aus organisatorischen Gründen verlegen wir ab Montag, 16. Januar 2017 die Meldeschein-Stelle vom Vitalzentrum ins Kurgastzentrum. Alle Informationen hierzu und die neuen Ausgabezeiten erhalten Sie Anfang Januar mit einem gesonderten Schreiben. Öffnungszeiten der Tourist Information zwischen den Feiertagen Wir sind für Sie da:

24. Dez. 10.00 - 13.00 Uhr

25. Dez. geschlossen

26. Dez. geschlossen

27. Dez. 09.00 - 17.00 Uhr

28. Dez. 09.00 - 17.00 Uhr

29. Dez. 09.00 - 17.00 Uhr

30. Dez. 09.00 - 17.00 Uhr

31. Dez. 10.00 - 13.00 Uhr

