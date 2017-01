Staatsbad Gastgeber-Newsletter Januar 2017 Hallo Newsletterabonnent Das Team Marketing des Staatsbades informiert Sie mit dem Gastgeber-Newsletter regelmäßig über aktuelle Themen.

Unsere Themen Gemeinschaftswerbung mit dem Staatsbad

Staatsbad unterwegs

Salzufler Landpartien 2017

Katalogwerbung im Februar

Update: Allergikerfreundliche Kommune Bad Salzuflen Gemeinschaftswerbung mit dem Staatsbad Zusätzlich zur Image- und Katalogwerbung laufen parallel weitere Printwerbemaßnahmen. Wir stellen Ihnen in Kürze in einer gesonderten Mail die Möglichkeiten einer Gemeinschaftswerbung vor. In ausgewählten Medien wie dem Reisejournal der FUNKE Medien Gruppe und dem mrw Reisemagazin planen wir die Belegung von großformatigen Streifenanzeigen und möchten Sie als Beherbergungspartner für einen gemeinschaftlichen Auftritt gewinnen. Staatsbad unterwegs Im ersten Quartal 2017 waren/sind wir auf folgenden Reisemessen vertreten. Mit dabei: Unsere freundlichen Staatsbad Kolleginnen und jede Menge Prospektmaterial.



11.01.-15.01.2017 Utrecht

13.01.-15.01.2017 Bad Salzuflen

28.01.-29.01.2017 Flughafen Münster/Osnabrück

01.02.-05.02.2017 Hannover

15.02.-19.02.2017 Essen

19.02.2017 Schadow Arkaden - Düsseldorf

08.03.-12.03.2017 Berlin Salzufler Landpartien 2017 Auch in 2017 bietet das Staatsbad unter dem Namen „Salzufler Landpartien“ wieder Ausflüge zu interessanten Zielen in der Region an. Während der Landpartien entdecken die Teilnehmer spannende und abwechslungsreiche Geschichten und kulinarische Highlights. Neben neuen Zielen im Umland bieten wir in 2017 auch Fahrten vor der "eigenen Haustür" an. Das komplette Ausflugsprogramm ist als Broschüre bei der Tourist Information erhältlich und als pdf-Datei im Anhang dieses Newsletters.



Katalogwerbung im Februar Im Februar setzen wir unsere Katalogwerbung in folgenden Medien fort: Apothekenumschau | 01.02.2017

Weltreise durch Dt. | 01.02.2017

mrw Reisemagazin | 04.02.2017

HAZ | 04.02.2017

HNA |11.02.2017

Reisekombi Westfalen | 11.02.2017

Apothekenumschau | 15.02.2017

Funke Medien | 18.02.2017

Update Allergikerfreundliche Kommune Bad Salzuflen Die Gemeinschaft der Allergikerfreundlichen Kommune wächst weiter.

Kurgastzentrum

Parkstraße 20

32105 Bad Salzuflen Tel.: [05222] 183-183

Fax: [05222] 183-208

info@staatsbad-salzuflen.de

www.staatsbad-salzuflen.de