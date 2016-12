Aktionstag im Staatsbad Vitalzentrum

Was verbirgt sich hinter der markanten Glasfassade des Vitalzentrums? Welche Angebote, Neuerungen, Einrichtungen sind dort zu finden? Wer das genau wissen will, sollte sich unbedingt diesen Termin vormerken: Am Samstag, 14. Januar 2017 kann das Haus von 10 bis 17 Uhr mit all seinen Möglichkeiten erkundet werden. Das Vitalzentrum hat sich zu einem attraktiven Gesundheitszentrum entwickelt. Hier ist medizinische Kompetenz zu finden, hier hilft die Sole in vielen Anwendungsarten, hier gibt es alles, um zu entspannen und fit zu werden für den Alltag.



Beim Aktionstag kann man auch aktiv dabei sein. Zum Beispiel beim AquaFitness-Spaß-Marathon unter Mitwirkung des ortsansässigen Aqua-Fitnessgeräte Herstellers Beco. Es lohnt sich also Badebekleidung mitzubringen.



Testen Sie auch zwei neue Wochenend-Workshops. Der Erste dient der Entschleunigung vom Alltag mit Yoga und mehr. Ein weiterer Workshop richtet sich speziell an Frauen und beinhaltet Pilates, Faszien-Training , Aquafit- und Wellnessanwendungen.



Angebote rund um den VitalClub, wie ein kostenfreier Trainingsmonat bei Abschluss eines Abonnements sowie die Vorstellung des Vital-Zirkels, runden den Tag ab. Für das leibliche Wohl sorgt der Biomarkt Bad Salzuflen mit Suppe und leckeren Smoothies.

Download Flyer Aktionstag