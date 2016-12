Hallen- und Freiluft-Kursprogramm

Der Kurs Physio Fit - Medical Fitness findet unter physiotherapeutischer Anleitung statt und steht für den Aufbau, die Kräftigung und Stabilisierung der Gelenke, der Wirbelsäule und ihrer umgebenden Strukturen. Gleichzeitig wird die Beweglichkeit schonend gefördert. Der Kurs richtet sich an alle, die bereits an ersten alltagsbedingten Beschwerden am Bewegungsapparat (Rücken, Hüften, Knie, Schultern, etc.) leiden oder diesen gezielt vorbeugen möchten, denn reine Schonung ist, so weiß man heute, genau das falsche Rezept! Physio Fit – Medical Fitness hilft hingegen auf schonende Weise im ganzen Körper Dysbalancen auszugleichen. Rücken, Gelenke und Muskeln werden in ihren Funktionen gestärkt. Gesundheit und Fitness werden untrennbar verknüpft in diesem Training, das heilen hilft und vorbeugt.

Physio Fit (10 x 60 Min.) 89,– € Kurs buchen Kurseinheit auch einzeln buchbar (1 x 60 Min.) 12,– €