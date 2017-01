Mein perfekter Tag

Der Entschleunigungstag mit Yoga, Tai Chi & Qi Gong, Wellness, Meditation, einer Relax Time Nackenmassage und mehr. Lassen Sie sich von unserer Yogalehrerin Undine Bartsch und Tai Chi- und Qi Gong-Lehrerin und Entspannungstherapeutin Gisela Wagener in eine entspannende und entschleunigte Welt entführen.

Angesprochen fühlen können sich alle, die ihrem stressigen Alltag für einen Tag entfliehen möchten, um mit neuen Kräften gestärkt in den Alltag zurückkehren zu können. Unser Angebot richtet sich an stressgeplagte Erwachsene ab ca. 40 Jahre, die einen Tag entspannen und abschalten möchten.



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte melden Sie sich an.

Programm

10.00 Uhr Begrüßung

10.30 Uhr Yoga

12.15 Uhr Gesunde Pause im Salinencafé

anschl. Relax Time Nackenmassage und Zeit für einen Spaziergang oder Stadtbummel

14.45 Uhr Salzgrotte

16.00 Uhr Fernöstliche Bewegungskunst

17.30 Uhr Kaffee-/ Tee-Pause

18.00 Uhr See-Meditation

19.00 Uhr Verabschiedung



Termine 2017

25. Februar

29. April

27. Mai

30. September

25. November



Preis

119,- € pro Person