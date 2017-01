Die Aurum Manus Massage® vereint die Erfahrungen aus den unterschiedlichen Massagetraditionen mit einer warmen Ölmassage mit Edelsteinkugeln. Zusätzlich werden bestimmte Meridian- und Akupressurpunkte stimuliert und dadurch die Vitalfunktionen aller Organe angeregt. Durch die wohltuende Kombination von Ölmassage, Aromatherapie und der Wirkkraft der Edelsteine erfährt der Massierte eine tiefe Entspannung von Körper & Geist. Denn vieles, was durch Verspannungen auf körperlicher oder seelischer Ebene entstanden ist, kann durch die Aurum Manus® Massage sanft gelöst und ausgeleitet werden. Durch sie wird der gesamte Energiefluss im Körper in Balance gebracht; man begegnet den Herausforderungen des Alltags gestärkt und mit kraftvoller Gelassenheit.



Die Aurum Manus® ist ein fließender Tanz warmer Hände im innigen Kontakt zum Körper des Massierten. In diesen Tanz – bei dem eine Hand des Behandelnden immer in Kontakt mit dem Behandelten bleibt – fließen die Edelsteinkugeln ein und aus wie das Ein- und Auftauchen aus einem fließenden Strom. Dieser Fluss erreicht und belebt jeden Winkel unseres Seins wie Wasser, das ein Gefäß immer zur Gänze erfüllt. Eine ganzheitliche Massagetechnik für alle Sinne!



Die Aurum Manus® Massage ist eine Ganzkörpermassage, die aber auch als wohltuende Teilmassage von Gesicht, Schulter-Nacken-Bereich oder Rücken angewendet werden kann. Erwärmte, naturreine biologischen Pflanzenöle fördern die Entspannung, entfalten eine regenerierende Wirkung und pflegen die von der Massage in Anspruch genommen Haut. Die Gründe für die besondere Wirksamkeit der Aurum Manus® Massage liegen in der bisher einzigartigen Kombination der einzelnen Behandlungselemente.

Zu diesen gehören: