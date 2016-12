Massagen zum Träumen

Im Fuß haben alle Organe ihre zugeordneten Stellen, die so genannten Reflexzonen, die die augenblickliche Verfassung des Menschen wiedergeben. Eine Massage dieser Reflexzonen verbessert die Durchblutung der stimulierten Organe, fördert den Abbau von Schlacken und Giftstoffen und stellt das energetische Gleichgewicht wieder her. Die Fußreflexzonenmassage harmonisiert Körper, Geist und Seele und regt das Immunsystem an.

Massage (ca. 30 Min.) 29,- € Fußreflexzonen-Reiki-Behandlung 45,- €