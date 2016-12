Ein Rekord - und zur Belohnung ein Spielhaus: Die Firma Linnenbecker sucht eine Kindergartentruppe, die ein Spielhaus mit bunter Farbe und vielen Ideen gestalten möchte, um sich als kleinste kreative Salzufler Häuslebauer zu beweisen. Bewerben können sich alle Kindergärten der Stadt mit ihren Vorschlägen. Per Facebook wird der beste Entwurf gekürt, den die Kinder und fleißige Helfer dann im September in der Innenstadt umsetzen. Als Belohnung wandert das Spielhaus anschließend natürlich in den Sieger-Kindergarten! Weitere Infos folgen unter: www.linnenbecker.de/100Prozent oder beim Sommerfest im Kurpark am Samstag, den 25. Juli 2015. Besuchen Sie dort den Info-Stand von Linnenbecker und erfahren Sie mehr zu der Aktion!