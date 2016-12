100 Künstler für den Kurpark

Skulpturen der unterschiedlichsten Art, Malerei, Fotoausstellungen und vieles mehr verleihen dem Kurpark am zweiten Septemberwochenende ein wahrlich neues Ambiente, denn am 13. und 14. September steht Bad Salzuflen ganz unter dem Motto „Kunst“. Bad Salzufler Künstlerinnen und Künstler präsentieren an diesem Wochenende von 10 -18 Uhr ihre Werke. Der Eintritt in den Kurpark ist an diesen Tagen kostenfrei.

Ein Kunstpfad durch den Kurpark mit abwechslungsreichen Stationen, ein buntes Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein, das mobile Wohnzimmer mit planBar, Führungen und gastronomische Angebote laden zum Verweilen ein.