100km²/12 - Das Bad Salzuflen Puzzle

100% Bad Salzuflen – das sind vor allem unsere 12 Stadtteile, die insgesamt 100 km² Stadtgebiet ergeben. Jeder Stadtteil ist individuell und einzigartig - und genau das sollen Sie, seine Bewohner, uns zeigen.



Das Bad Salzuflen Puzzle besteht aus insgesamt 12 Puzzleteilen. Die Stadtteile gestalten ihr Puzzleteil - ob mit Zeichnungen, Fotos oder Materialien – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass der Charakter jedes Stadtteils zu Geltung kommt.



Jeder Stadtteil dokumentiert die Erstellung des Puzzleteils, indem die Gestalter regelmäßig über den Fortschritt berichten – dies kann per Foto, Text oder Video geschehen. Die Präsentation der Dokumentation erfolgt bereits ab dem 4. September im Mobilen Wohnzimmer.



Am 20. September präsentieren die Stadtteile ihre gestalteten Puzzleteile in der Innenstadt Bad Salzuflens und setzen diese zusammen. Über den Aktionszeitraum hinaus werden die Puzzleteile langfristig an verschiedenen Orten in der Innenstadt und in den Stadtteilen im Außen-und Innenbereich ausgestellt.