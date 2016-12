Unterkünfte suchen

Gemütliche Gastlichkeit am Kurpark





Unser Haus am See bietet die besten Voraussetzungen für das Gelingen Ihres Kur- & Ferienaufenthaltes. Die Abgeschiedenheit vom Verkehrslärm und die einmalig schöne Lage direkt am Kurpark schaffen die behagliche Atmosphäre, in der Sie sich von Anfang an erholen und wohl fühlen werden.

