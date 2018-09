114. Deutscher Bädertag

Die öffentlichen Vorträge nehmen das Thema auf und beleuchten die Naturheilverfahren, deren Kurortmedizin und setzen sich mit dem Anwendungsbereich von ortsgebundenen, natürlichen Heilmitteln auseinander. Herr Prof. Dr. Olaf Michel wirft in seinem Vortrag „Inhalation und Spülbehandlung im Bereich der oberen Atemwege – AMG oder MPG“ die Frage auf, ob Inhalationsspülungen als Arzneimittel oder als Medizinprodukte gelten. Mit diesem Vortrag setzt er an der aktuellen Europäischen Gesetzgebung an und zeigt auf, welchen Einfluss diese auf die in Deutschland verwendeten natürlichen Heilmittel haben. Anschließend spricht Herr Prof. Dr. Andreas Matzarakis vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes zu „Heilklima im Klimawandel – Zur Klimatherapie in Heilklimatischen Kurorten und Seeheilbädern“.



In den anschließenden interaktiv gestalteten Workshops geht es um die Attraktivität der ortsgebundenen Heilmittel. Der Workshop „Ortsgebundene Heilmittel – zeitlos wirksam“ unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Andreas Matzarakis vom Deutschen Wetterdienst und Herrn Prof. Dr. Olaf Michel von der Universität Ziekenhuis, Brüssel widmet sich dem Kernthema der Heilbäder und Kurorte. Dieser Workshop erarbeitet, was ortsgebundene Heilmittel zeitlos wirksam macht.



Im zweiten Workshop, der von Herrn Olaf Schlieper, Innovationsmanager der Deutschen Zentrale für Tourismus e.V. moderiert wird, geht es um „Digital Leadership. Chancen der digitalen Vermarktung im Incoming“. In diesem Workshop werden Wege erarbeitet, wie Social Media-Kanäle für die Vermarktung der natürlichen Heilmittel genutzt werden können.



Wir freuen uns, mit diesem Branchentreff in Bad Salzuflen zu Gast sein zu dürfen und aktuelle Themen mit allen Protagonisten im Deutschen Bäderwesen zu diskutieren und Akzente für die gemeinsame Arbeit setzen zu können.