Bildarchiv

Bei der Nutzung der Bilder bitten wir Folgendes zu beachten:



Alle Bildmotive aus unserem Archiv sind zum kostenfreien Abdruck in Presseartikeln und Veröffentlichungen, die im direkten Zusammenhang mit dem Staatsbad Salzuflen stehen, zur einmaligen Nutzung freigegeben.



Eine Weitergabe an Dritte oder anderweitige Nutzung ohne vorherige Genehmigung ist nicht gestattet. Bitte veröffentlichen Sie den am jeweiligen Motiv angegebenen Bildnachweis. Nach Veröffentlichung erbitten wir ein Belegexemplar. Nach einmaliger Verwendung der Bilder, bitte die Daten löschen.