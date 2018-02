Ausschreibung Gastronomie Wandelhalle

In Ostwestfalen-Lippe, zwischen Teutoburger Wald und Weser, liegt in landschaftlich reizvoller Umgebung und mit guter Infrastruktur, vielfältigem Wirtschaftsgefüge, Messezentrum und traditionsreichem Staatsbad die Stadt Bad Salzuflen (55.000 Einwohner). Mit rund 4.000 Betten und 800.000 Übernachtungen zählt das Staatsbad zu den führenden Heilbädern Deutschlands.

Die Staatsbad Salzuflen GmbH definiert die Geschäftsfelder Gesundheit, Kur, Tourismus und Stadtmarketing als ihre Kernkompetenzen und hat ein Gesundheits- und Tourismuskonzept 2021 entwickelt, das sich in der Umsetzungsphase befindet. Im Rahmen eines umfangreichen Investitionsprogramms in die kurörtliche Infrastruktur der Stadt werden derzeit Kurpark und Wandelhalle umfassend umgestaltet und modernisiert. Zugleich wird mit der Realisierung des Erlebnisraumkonzeptes „Sole & Kneipp“ für Kurpark und Wandelhalle bis zum Sommer 2018 ein ganzjährig nutzbarer Erlebnisraum geschaffen. Zu den Heilmitteln Sole und Kneipp entsteht an zentraler Stelle in der Wandelhalle ein innovatives Informations- und Erlebniszentrum.