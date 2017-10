Virtueller Kurpark 2018

Wer wissen will, wie der neue Kurpark aussehen wird, kann ihn schon jetzt besuchen. In Zusammenarbeit mit dem Staatsbad, hat die Firma beyVIZ die gesamte Parkanlage wirklichkeitsgetreu visualisiert. Dafür wurden Architektenpläne von beyVIZ, einem Spezialisten der interaktiven Visualisierung von Bauprojekten, in einer 3D-Umgebung nachgebaut und erlebbar gemacht. Ähnlich wie in einem Computerspiel, können Gäste den neuen Kurpark eigenständig und realitätsnah erkunden. Das Staatsbad Salzuflen bietet seinen Gästen mit diesem virtuellen Rundgang eine Deutschlandpremiere, die im Kurgastzentrum bestaunt und ausprobiert werden kann.



Dort kann man gemütlich im Strandkorb sitzen, auf einen Monitor schauen und sich mit Hilfe eines Gamepads durch den neuen Kurpark bewegen. Auf dem Weg begegnen dem virtuellen Spaziergänger viele liebevolle Details wie Vogelgezwitscher, Bäume, die sich im Wind wiegen, plätscherndes Wasser und die Musik Bad Salzuflen Orchesters.