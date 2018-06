SALZUFLENCARD für Einwohner

Liebe Salzuflerinnen und Salzufler,

dem Alltag entfliehen, die Füße ins kühle Nass halten, im Strandkorb die Sonne genießen: Dafür müssen Sie nicht weit reisen. All dies können Sie in unserem neugestalteten Kurpark genießen.

Sichern Sie sich daher die SALZUFLENCARD! Mit ihr erhalten Sie jederzeit freien Eintritt in den Kurpark. Ab 2019 warten außerdem weitere exklusive Vorteilspakete auf Sie.

In den nächsten Tagen erhalten Sie per Postwurfsendung den Kartenantrag zur Bestellung Ihrer persönlichen SALZUFLENCARD. Das Antragsformular stellen wir Ihnen ab 2. Juli 2018 zusätzlich an dieser Stelle zum Download zur Verfügung. Und dann ist es ganz einfach:

Füllen Sie den Kartenantrag aus

Geben Sie den ausgefüllten Antrag in unserer Tourist Information im Kurgastzentrum (Parkstraße 20, 32105 Bad Salzuflen) ab. Bitte beachten Sie, dass wir dort zur Bearbeitung Ihres Antrags ein Ausweisdokument (z.B. Personalausweis) benötigen.

Nach Prüfung aller Daten senden wir Ihnen Ihre SALZUFLEN CARD unentgeltlich zu.

Ab 14. Juli 2018 heißt es dann: Viel Spaß im neuen Kurpark

Wir freuen uns auf Sie

Ihr Staatsbad Salzuflen