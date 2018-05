1. Salzufler Soleprinzessin gesucht

Zum Jubiläum „200 Jahre Fürstliches Solebad“ kürt das Staatsbad im Rahmen des Jubiläumsfestivals am 14. und 15. Juli die 1. Salzufler Soleprinzessin. Interessierte Salzuflerinnen sind aufgerufen ihre Bewerbung beim Staatsbad einzureichen.



Die Soleprinzessin wird das Staatsbad Salzuflen während ihrer zweijährigen Regentschaft charmant repräsentieren, Veranstaltungen eröffnen und an Messen teilnehmen.



Das Staatsbad freut sich über viele Bewerberinnen.Die Liebe zum Heimatort Bad Salzuflen, einen aufgeschlossenen Charakter und die Freude an öffentlichen Auftritten sollte die zukünftige Salzufler Soleprinzessin mitbringen.



Das Mindestalter für die Kandidatinnen liegt bei 18 Jahren. Wünschenswert ist der Wohnort Bad Salzuflen einschließlich der Ortsteile.



Zur Bewerbung senden Interessentinnen bitte ein kurzes Motivationsschreiben, ein Bild von sich an ihrem Lieblingsort in Bad Salzuflen und ihre persönlichen Daten per Mail an marketing(at)staatsbad-salzuflen.de

Wer noch weitere Fragen hat, kann sich gern per mail oder telefonisch unter 05222 183231 melden.

Wir freuen uns auf viele Bewerberinnen!