Am Sonntag, den 8. September 2019, richtet die Staatsbad Salzuflen GmbH im Rahmen des „Gesundheitsjahres 2019“ gemeinsam mit Fußball-Legende Uli und dem Golf- und Landclubs Bad Salzuflen auf dem Gelände des Club ein Golf Charity Turnier aus.



Uli Stein ist einer der Markenbotschafter für den Themenschwerpunkt „Bewegung & Prävention“ im aktuellen Gesundheitsjahr. „Es fasziniert mich sehr, mit welcher Intension und Leidenschaft Herr Krieger Bad Salzuflen als Gesundheitsstandort weiter ausbauen und bundesweit etablieren möchte – dabei helfe ich sehr gerne mit“, sagt Stein.



Für Tourismusdirektor Stefan Krieger ist der deutsche Fußballmeister und Gewinner des Europapokals der Landesmeister von 1983 die Idealbesetzung: „Uli Stein ist Golfexperte, Integrationsfigur und ein cooler Typ, der noch immer viele Fans in der Region Ostwestfalen hat. Er ist bis heute ein Vollprofi – in allem was er anpackt; wir freuen uns sehr, dass er unser Gesundheitsjahr 2019 mit seiner Präsenz

und seinem Fachwissen bereichert.“



Uli und seine golfbegeisterten, prominenten Freunde laden zum Golfen ein.

Bei einem Vierer-Auswahldrive spielen Golferinnen und Golfer mit Prominenten eine Runde. Nach dem Turnier erwartet die Teilnehmer eine Siegerehrung durch den Markenbotschafter Thomas Helmer.