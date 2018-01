200 Jahre Fürstliches Solebad - das Jubiläumsjahr 2018

2018 ist ein wichtiges Jahr für Bad Salzuflen. Die Stadt, die seit mehr als 500 Jahren mit Salz und Sole verbunden ist, feiert in diesem Jahr 200 Jahre Fürstliches Solebad. Was zuerst als weißes Gold der Stadt zu Wohlstand verholfen hat, erwies sich im 19. Jhdt. als gesundheitsfördernd: Die salz-haltigen Quellen der Stadt. 1818 wurde das Fürstliche Solebad Salzuflen gegründet. Mit seinen neun Brunnen und Quellen entwickelte sich Bad Salzuflen rasch zu einem der führenden Heilbäder Deutschlands. Nach 200 Jahren kann 2018 in Bad Salzuflen mit gutem Grund gefeiert werden. Eine Menge ist geplant, um das Jubiläum 200 Jahre Fürstliches Solebad gebührend zu begehen. Feiern und freuen Sie sich mit uns auf "200 Jahre Fürstliches Solebad".