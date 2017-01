Kurhaus Bad Salzuflen

Herzlich willkommen im Kurhaus des Staatsbades Salzuflen. Wir begrüßen Sie im Mittelpunkt der historischen Stadt. Das Kurhaus liegt in herrlichem Ambiente, direkt am weitläufigen Kurpark und den Gradierwerken. Genießen Sie gemütliche Stunden auf der Sonnenterrasse oder an kühleren Tagen im herrlichen Wintergarten mit Restaurant.



Sie suchen die passenden Räumlichkeiten für eine Feier? Wir sind erfahren in Organisation und Bewirtung von kleinen Veranstaltungen bis zu großen Events. Unsere Räume bieten Kapazitäten von 10 bis 1200 Personen.