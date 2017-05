Kurpark 2017 im Hortus Vitalis

Als Kurpark 2017 dient seit dem Saisonstart Anfang April der „Kurpark im Hortus Vitalis“ in direkter Nachbarschaft des großen Kurparksees. Wunderschöne Blumen, Palmen und Stauden verwandeln das Gelände in eine grüne Oase. Genießer-Plätze findet man auf einer der zahlreichen Baumelbänke, in Strandkörben und auf Entspannungsliegen. Dazu gibt es viel Neues zu entdecken: Neben einem der größten Irrgärten Europas eine Boule-Bahn, eine Freiluftschach-Anlage und Heil- und Duftpflanzenbeete für alle Sinne.



Der Kurpark im Hortus Vitalis ist über den Eingang an der Lietholzstraße zugänglich und täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Im neuen Servicepavillon im Eingangsbereich gibt es neben den Eintrittskarten auch ein Angebot an Smothies und Kaltgetränken. Selbstverständlich ist auch an die Naschkatzen gedacht worden, verschiedene Eissorten, Muffins, Süßes und Salziges werden ebenso angeboten.



Der Eintritt in den Kurpark im Hortus Vitalis kostet 3,- €. Inhaber der Gäste- oder Lippischen Einwohnerkarte und Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.