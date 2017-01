Station 14

Gegenüber steht eines der ältesten Gebäude Bad Salzuflens: das Haus Wenkenstraße 10a. Der dreigeschossige, traufenständige Ziegelsteinbau wurde 1520 errichtet. Darauf lässt jedenfalls eine lateinische Inschrift über einem Fenstersturz (zu sehen von der Ritterstraße aus) schließen.

Der (leider kaum mehr lesbare) Text lautet: D. Anthonius Gießenbier fieri me fecit 1520“ (Herr Antonius Gießenbier hat mich 1520 errichten lassen). Gießenbier war einst Pfarrer der (katholischen) Kiliansgemeinde in Schötmar, zu der, zum Kummer der selbstbewussten Bürger, bis 1531 auch die Stadt Salzuflen gehörte. Er zelebrierte aber auch gelegentlich Messen in der Filialkapelle auf dem Hallenbrink.

Auch ein Blick hinter das Haus Gießenbier und die sich anschließende Häuserzeile lohnt. Diese malerische Gasse (ohne offizielle Straßenbezeichnung) diente wegen der Enge der Wenkenstraße einst als „Treibgang“ beziehnungsweise. „Trift“ für das Vieh der in der Stadt wohnenden Bauern.