Stadtrundgang Station 15

Das imposante, an der Ecke Wenkenstraße/Turmstraße stehende Fachwerkgebäude wird im Volksmund „Haus Schuseil“ genannt, nach der Familie gleichen Namens, die ab 1900 im Besitz des Gebäudes war.

Um 1860 richtete der Bürgermeistersohn Ferdinand Capellen in diesem Haus (und in drei Nachbarhäusern) eine Zigarrenfabrik ein, in der vorwiegend Kinder und Jugendliche die Arbeit verrichten mussten. In den 1980er Jahren befand sich hier eine Jugendbegegnungsstätte. Im Zuge einer grundlegenden Sanierung sind in dem Ortsbild prägenden Gebäude in den Jahren 2009/10 mehrere hochwertige Stadtwohnungen eingerichtet worden.