Stadtrundgang Station 7

Die Fußgängerzone wurde Mitte der 1970er Jahre angelegt und in den Jahren 2013 bis 2015 grundlegend modernisiert. Großartige Foto- und Kameramotive finden sich gleich hinter der Post (siehe Station 6) auf der anderen Straßenseite und da an erster Stelle das Fachwerkhaus Lange Straße 33, erbaut im Jahre 1612. Der Giebel des Hauses könnte als „Lehrbuch“ für den Rosettenschmuck an Fachwerkfassaden dienen. Ein Modell dieses Hauses ist im Lippischen Landesmuseum in Detmold, Ameide 4, ausgestellt.

Nicht weniger beeindruckend ist das wenige Jahre später (1618) erbaute Nachbarhaus Nummer 35. Besonders originell: Die Lukentür mit geschnitzten Pilaster im Giebel. Zusammen zählen beide Gebäude zu den repräsentativen Beispielen für Weserrenaissance-Bauwerke.