Fahrrad- und Elektrofahrradverleih

Bad Salzuflen ist seit 2012 movelo-Region, so dass Ihnen in der Saison von April bis Oktober sogenannte Pedelecs zur Verfügung stehen.

Unser besonderer Service für alle Pedelec-Besitzer : Laden Sie Ihren Akku kostenlos in der Tourist Information auf (Panasonic-Ladegerät steht zur Verfügung), während Sie an unseren Gradierwerken inhalieren, in der Altstadt bummeln oder einfach einen Kaffee in einem der vielen Stübchen genießen.

Weitere Informationen gibt es auf www.movelo.com.