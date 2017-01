Die SalzGrotte ist eine neue, in Deutschland bislang sehr seltene Attraktion. Sie dient Menschen, die sowohl nach einer alternativen Entspannung suchen als auch Linderung einer Vielzahl von Erkrankungen wünschen. Die Grotte selbst ist ein bezaubernder Ort, der aus etwa 20 Tonnen uraltem Kristallsalz aus Pakistan und Meersalz (u.a. vom Toten Meer) besteht.

In der Grotte herrscht ein Mikroklima, wie man es sonst nur am Meer oder in den natürlichen Salzheilstollen vorfindet. Jeder Atemzug liefert Ihnen, auf einem komfortablen Liegestuhl liegend, wertvolle Mineralien wie Jod, Magnesium, Calcium, Kalium, Brom und Eisen. Das Inhalieren führt zum körperlichen Ausgleich und zur Entspannung. Abgesehen von der Heilwirkung ist die SalzGrotte auch ein Refugium, wo man abseits der Alltagshektik entspannen, Ruhe genießen und neue Kräfte tanken kann.

Die Salzgrotte ist täglich geöffnet.

Weitere Informationen unter www.salzgrotte.de.